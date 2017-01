Naike Rivelli e Yari Carrisi presto genitori?

Naike Rivelli incinta di Yari Carrisi? Lo scoop è arrivato come un fulmine a ciel sereno. La figlia di Ornella Muti, 40 anni, e il figlio di Al Bano e Romina Power starebbero per diventare genitori... Ma la smentita non si fa attendere e a parlare è proprio "nonno" Al Bano.

Ho letto la notizia. Mi è sembrato strano che mio figlio non mi avesse riferito nulla. Mi ha detto: "E' una grande... diciamo che non è vera! I diretti interessati smentiscono. Gli ho detto: "Peccato, aspetterò ancora". Così il noto cantante liquida il gossip, che stava già facendo il giro del web, parlando al telefono con Barbara d'Urso a Pomeriggio 5. Al Bano ci tiene però a sottolineare quanto i due, che si sono conosciuti e innamorati durante le riprese di Pechino Express, si amino: "Mai visto mio figlio così preso come in una storia d'amore. La vita è tutta una sorpresa", dice il cantante di Cellino San Marco. E poi un'ultima precisazione. Sotto il suo ulivo nella tenuta di campagna nel Salento i due piccioncini erano intenti a fare meditazione tantrica e non erano nudi ma avevano le "mutandine".