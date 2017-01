Naike Rivelli e Yari Carrisi, ma non era finita?

A Naike Rivelli piace essere ambigua e sibillina, provocare e confondere le idee a chi la segue...Così se appena pochi giorni fa cinguettava su Twitter di essere tornata single, adesso rieccola in compagnia del suo ex (?) Yari Carrisi. sdraiati su un letto i due canticchiano una buffa canzone con fare molto complice: "Only You... cacca pupù...", poi lei aggiunge l'immancabile frase ad effetto: "I love you".

Vero è che nei tweet dedicati a Yari, dopo l'annuncio social: "Di nuovo single", la sexy figlia di Ornella Muti aveva specificato che: "Gli amici si amano per sempre". Nulla di male quindi nel rivolgersi a Yari con un romantico "I love you" e cantare con lui a letto in intima complicità... da fratelli, amici... amanti? Per Naike non fa differenza, almeno così vuol far credere, il suo è amore cosmico, tantrico, spirituale e chissà cos'altro ancora, visti i suoi interessi per la meditazione orientale. L'amore terreno lo riserva al nipotino Alessandro, che ha appena compiuto un anno. Per lui grande festa, grande torta con tanto di tutor su YouTube sulle varie fasi di preparazione e manifestazioni d'affetto social...