NAIKE RIVELLI E YARI CARRISI, CHE COPPIA!

Se tra Carrisi e la Rivelli è scoccata la scintilla, perché Naike e Siria continuano a scriversi cinguettii dolci? Secondo alcune rivelazioni, da quando sono tornati in Italia Yari e Naike, il telefono della figlia della Muti si sarebbe surriscaldato e la gelosia della ex gieffina pure... Le due in realtà non si sono mai definite una coppia, ma "anime gemelle".