Naike Rivelli e Yari Carrisi, che bella intesa tra le consuocere Ornella Muti e Romina Power

"My mom Romina Power and I... Mamma Romina Power ed io.. Tanti anni fa", cinguetta la Rivelli postando uno scatto in bianco e nero e poi ancora: "My mom and Yari's mom, both worked with Ugo Tognazzi, mamma e la mamma di Yari.. Entrambe sul set con Ugo Tognazzi". Un revival in formato famiglia, dal quale emerge la profonda ammirazione e stima che Naike ha nei confronti della madre e della "suocera". Intanto tra lei e Yari Carris l'amore è davvero esploso in tutte le direzioni e i tanti scatti social ne sono la prova. Naike e Yari sembrano proprio essersi trovati, yoga, vita all'aria aperta e "hippy style" senza regole nè inibizioni: "I love him... Io lo amo.. " scrive lei a commento di una foto in cui il figlio di Al Bano e Romina Power suona la chitarra in riva al mare, in perfetto revival anni '70. Il tempo per la nuova famiglia allargata Muti/Carrisi/Rivelli sembra essersi fermato a 60 anni fa.