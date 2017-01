20 aprile 2015 Naike Rivelli e Siria De Fazio, le vacanze di coppia diventano bollenti A Barcellona la figlia di Ornella Muti e l'ex gieffina si mettono in mostra Tweet google 0 Invia ad un amico

12:00 - Viaggio di coppia a Barcellona per Naike Rivelli e Siria De Fazio. Innamorate, felici e molto... provocanti. La figlia di Ornella Muti posta sui social alcuni scatti bollenti della sua vacanza d'amore con l’ex gieffina. Un trionfo di lati b in mostra, curve sexy e nudità. In perfetto stile Rivelli.

Eccole in camera da letto, "appese" alla finestra, tanga e niente reggiseno, sedute sul davanzale o mentre si sporgono per guardare sulla Rambla, fondoschiena in primo piano per una sequenza piccantissima di scatti "esagerati" e ad altissimo tasso di erotismo. Naike e Siria non si contengono e soprattutto si "concedono" in tutta la loro sensuale bellezza mettendo in mostra le loro curve sexy e conturbanti. Pochi vestiti addosso e un po' di sano esibizionismo. I follower ringraziano.