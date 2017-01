2 dicembre 2014 Naike Rivelli... "E' arrivato il freddo" cinguetta e intanto si spoglia La figlia di Ornella Muti nuda in una vasca massaggi e poi in colbacco e micro eggiseno Tweet google 0 Invia ad un amico

11:01 - Colbacco e seno esplosivo a stento contenuto da un micro reggiseno: "E' arrivato il freddo", cinguetta Naike Rivelli più sexy e maliziosa che mai in uno scatto su Twitter. Poi eccola nuda in una vasca per massaggi, a pancia in giù con un fiore posato sulle natiche. Il freddo si combatte così...

La splendida figlia di Ornella Muti sa come scaldare le temperature e non perde occasione per mostrare le sue grazie senza veli via social.

Non teme nessun confronto, le sue forme conturbanti sono così perfette da meritare di essere sfoggiate... senza vestiti addosso.



Naike lo sa e il suo fedele pubblico anche. Twitter diventa così una vetrina a luci rosse in cui Miss Rivelli provoca e trasgredisce senza pudore né remore alcune. Per il piacere di tutti.