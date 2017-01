Naike Rivelli di nuovo single: con Yari Carrisi è già finita

Quel che è certo è che la bella e sexy figlia di Ornella Muti si considera nuovamente single. Il che significa solo una cosa, che non è più fidanzata con il figlio di Romina Power e Al Bano. La loro love story era nata on the road durante Pechino Express e i due non avevano fatto nulla per nasconderla. Sia sui social, con una documentazione fotografica fitta fitta dei loro incontri tra sesso tantrico, yoga e meditazione, in perfetto "gipsy style", sia sui media con interviste e dichiarazioni d'amore quasi ufficiali. E poi incontri di famiglia con le consuocere Ornella Muti e Romina Power in perfetta sintonia nella casa di campagna di Al Bano in Puglia. E c'era persino chi parlava di una gravidanza in corso. Insomma sembrava davvero una storia destinata a durare a lungo. E invece la favola è finita presto, prima di quanto ci si sarebbe potuto aspettare. Su Instagram Naike posta lo scatto d un cielo buio in tempesta con un cuore in mezzo: Dopo le nuvole.. Prima o poi esce il sole" scrive. Su Twitter invece sceglie di "spegnersi" come si è spenta la sua relazione e twitta una foto con sfondo nero e la scritta "offline".