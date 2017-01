Naike Rivelli di nuovo nuda sui social

12:00 - Ritorna alla sua vecchia passione, il nudo social, la bella Naike Rivelli, che da un po' non si mostrava più come mamma Ornella Muti l'ha fatta. Rieccola adesso in alcuni scatti su Instagram, senza veli ma con gli occhiali da intellettuale, le braccia attorno al seno, mentre guarda l'orizzonte su un balcone a Ischia. Photo by Yari Carrisi, con il quale l'amore va a gonfie vele.

"Be Free Be Water Be Nayked", cinguetta Naike, che ha appena festeggiato il compleanno della "suocera" Romina Power, a Roma con la sua nuova famiglia. Poi lei e Yari sono fuggiti a Ischia per rigenerarsi: "Solo la tua energia interiore, può illuminare la strada verso la libertà. Siamo sempre noi a scegliere la direzione", scrive accanto agli scatti in cui appare nuda.