Naike Rivelli di nuovo nuda: si spoglia sulla statua di Neruda

Mi sono spogliata nuda su Pablo Neruda. Aspettando Yari Power che mi porti un sasso per cuscino, e viene vicino vicino” cinguetta Naike Rivelli su Instagram mostrando una foto, scattata dal fidanzato, il figlio di Al Bano Carrisi e Romina Power, in cui appare senza veli. Si è stesa senza nulla addosso e scrive: "Me ignuda. E tutta Napoli bella".

Innamorati, trasgressivi, fuori dagli schemi. Yari e Naike portano avanti il loro amore mostrandosi sempre più vicini e decisi a fare sul serio. Così quella che sembrava una storia destinata a durare il tempo di un reality prosegue a gonfie vele. Si parla anche di una cicogna in volo per la coppia, ma le foto in cui Naike mostra un ventre ultrapiatto non depongono a favore di questa ipotesi, ma chissà...