Naike Rivelli, dal parrucchiere in topless

Altro che mani in testa, Naike Rivelli dal parrucchiere le mani se le fa mettere sul seno. In topless si affida alle coccole del suo hair e make up stylist che divertito si presta al siparietto bollente sapendo di essere molto invidiato. Scatti pepati e smorfie maliziose davanti allo specchio animano il suo Instagram senza filtri.