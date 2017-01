Naike Rivelli, che natura selvaggia in Salento

"Alberi incantati" cinguetta Naike Rivelli, nuda nella natura selvaggia del Salento in due scatti in bianco e nero condivisi sui social. La bella figlia di Ornella Muti ritrova la sua vena provocatoria e sfoggia ancora una volta il suo corpo mozzafiato, sdraiata sull'erba e all'interno del tronco cavo di un albero, che sembra davvero uscito da una favola dei fratelli Grimm.

In Puglia, nel Salento, Naike ormai è di casa. E' qui che la famiglia Carrisi possiede una grande casa e molte terre e dove Yari e la sexy figlia di Ornella Muti si rifugiano tra un impegno e l'altro. In alcuni scatti precedenti la Rivelli infatti è a Roma, con lei anche Siria De Fazio, con cui sta girando un cortometraggio contro la violenza sulle donne: "Sul set di Coffish con Siria", scrive Naike. Gli scatti naturalmente sono sempre firmati Yari Carrisi e Ornella Muti, il suo team vincente che non l'abbandona mai.