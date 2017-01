Naike Rivelli, bacio saffico con Siria De Fazio

Penso... forse... stavolta mi sono innamorata”. Cinguetta Naike Rivelli postando l'ennesima provocazione social. La figlia di Ornella Muti bacia Siria De Fazio, ex gieffina. Le due giocano a scambiarsi baci saffici e i follower impazziscono. Naike tra foto sensuali e intriganti, Siria tra scatti provocanti mezza nuda. "Ragazzi si gioca... Ci si conosce prima di innamorarsi" aggiunge la Rivelli.

Tanto basta a scatenare i commenti dei fan. "Per ora solo amiche. Una ragazza davvero speciale” aggiunge la figlia della Muti che non è certo nuova ai baci saffici. Foto sensazionali sul profilo social della Rivelli abituata a scandalizzare con post e commenti a luci rosse.



Anche la De Fazio però delizia i follower con scatti e particolari piccanti. Come l'ultimo tatuaggio sul posteriore o i selfie davanti allo specchio o ancora i bustini allacciati maliziosamente sui social. Del resto lo ammette lei stessa: "Sono i dettagli a fare la differenza".