Myriam Catania, stavolta è "alticcia" e allegra

Stando ai rumors infatti il bel maritino si sarebbe riavvicinato alla sua dolce metà, dopo una pausa di riflessione accanto alla bellissima Cristina Marino, attrice e modella conosciuta sul set di "Vacanze ai Caraibi". Cristina non sembra della stessa opinione però, e su Instagram posta scatti super sexy e frasi molto ambigue come: "Troppe parole a vanvera" oppure "Io aspetto", che farebbero pensare a ben altro epilogo per quella che ormai è diventata quasi un telenovela.



Eh sì perché, che tra Myriam e Luca le fasi di up and down siano sempre state all'ordine del giorno, si sapeva. Negli ultimi mesi però l'attore sembrava avesse preso una vera e propria cotta per Cristina al punto da volersene andare per passare più tempo con lei. Per Myriam un vero e proprio colpo basso. A starle vicino sarebbe stato il cugino Francesco Venditti, figlio della zia Simona Izzo e dell'ex marito Antonello Venditti. E stando alle voci sarebbe stato sempre lui a convincerla a "non mollare", a non chiudere la porta. Strategia vincente se davvero Argentero fosse tornato. Ma chi lo sa?