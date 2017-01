Myriam Catania, seno al vento in gommone con Quentin

Topless, baci hot e passione incandescente in acqua anche per Myriam Catania. Se il suo ex Luca Argentero si scatena in un kamasutra acquatico con Cristina Marino, l'attrice non è da meno e con il nuovo fidanzato Quentin, “parigino di nascita e con una solida famiglia alle spalle”, offre ai flash di Chi immagini ad alto tasso erotico.

L'attrice e doppiatrice è stata sorpresa a Ponza in gommone: topless come di consueto per Myriam e baci roventi con Quentin. In una lettera aperta qualche tempo fa la Catania aveva confermato la fine della storia con Luca e aveva annunciato la passione per il ragazzo parigino che ora sembra averle fatto dimenticare Argentero. In acqua i due non risparmiano effusioni bollenti e Myriam regala un siparietto hot ai flash quando mostra il topless. L'attrice prima indossa una tshirt bianca bagnata senza sotto nulla, perfetta per gli scatti dei paparazzi, poi se la sfila con malizia e svela il seno nudo al vento. Una scenetta eccitante al pari del kamasutra di Argentero con la Marino. Le due nuove coppie procedono a gonfie vele e a suon di show erotici.