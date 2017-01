Myriam Catania: seno al vento e toccatine in spiaggia con Quentin

Baci mozzafiato e palpatine roventi sulla spiaggia di Sabaudia per Myriam Catania in topless e un giovane uomo di nome Quentin. Dopo le immagini di Luca Argentero in vacanza con Cristina Marino, anche la figlia di Rossella Izzo esce allo scoperto con la sua nuova fiamma e su "Diva e Donna" parla del suo legame con il marito: "L'amore non finisce, l'amore cambia. Luca e io ci ameremo per sempre".

Più che mani sembrano tentacoli... che si muovono con estrema sicurezza. Il parigino dagli occhi azzurri, come lo definisce Myriam, non riesce a tenere a bada la passione e sulla spiaggia dà il via a un siparietto a luci rosse. Dalle carezze sul seno nudo dell'attrice passa a giocherellare con le sue mutandine. Poi Myriam si sdraia sopra Quentin, di professione creativo in un'agenzia pubblicitaria, e infine si concedono un tuffo in acqua avvinghiati... non di certo per smorzare i bollenti spiriti.



Ma proprio al settimanale "Diva e Donna" la Catania affida la sua dichiarazione d'amore per Luca Argentero, sposato nel 2009: "L'amore non finisce, l'amore cambia. si fa più adulto, consapevole e profondo. Diventa libero di trasformarsi, di prendere forme diverse, non richiede più frequentazione, non richiede legami, non pretende nulla, dona". E' questo il sentimento di cui parla l'attrice e doppiatrice mentre si lascia andare tra le braccia di un altro uomo pensando ancora con affetto agli anni trascorsi insieme all'ex inquilino del Grande Fratello. Ora i due hanno intrapreso due strade differenti: "Io a cercare una nuova vita - prosegue la Catania - negli occhi azzurri di un cittadino del mondo, parigino di nascita, con una solida famiglia alle spalle. Lui a ritrovare energie in una giovane ragazza con tanto futuro davanti. Non ci perderemo mai Luca e io. Ci ameremo sempre. perché l'amore non finisce. L'amore cambia".