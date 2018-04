Myriam Catania è ancora incinta e Beatrice Borromeo...

Cicogna in volo per Myriam Catania e Quentin Kammermann . L'attrice ha confermato di recente la sua seconda gravidanza a distanza di meno di un anno dall'arrivo del loro primogenito. Si è invece tinta di giallo la gravidanza di Beatrice Borromeo: secondo "Chi" la giornalista avrebbe dato alla luce il suo secondo bambino nel principato di Monaco, con cinque settimane di anticipo sul previsto. Ma la notizia è stata poi smentita.

Dopo la fine del suo matrimonio con Luca Argentero, Myriam Catania ha trovato la pace del cuore con Quentin Kammermann, il produttore francese conosciuto a Ibiza e con cui ha già un figlio, Jaques, nato lo scorso maggio. Le voci di una presunta dolce attesa giravano già da settimane, ma l'attrice ha confermato la lieta notizia solo il 17 aprile, in occasione della conferenza stampa di "Tulipani di Seta Nera”, Festival Internazionale di Film Corti, di cui sarà madrina.



Per diventare mamma bis Beatrice Borromeo dovrà invece aspettare ancora un po'. "Chi" mostra le immagini del marito Pierre Casiraghi fuori dal Princess Grace Hospital di Monte Carlo, dove è nato il 28 febbraio 2017 anche il loro primo figlio, Stefano Ercole Carlo e secondo il settimanale di Alfonso Signorini il neonato (nono nella linea di successione al trono monegasco) sarebbe nato nella notte tra il 15 e il 16 aprile. La Borromeo ha invece smentito e quindi il conto alla rovescia per il secondo genito è ancora aperto...