Morgan, da un flirt all'altro e dopo Alessandra ecco Elisa

10:41 - Le sue love story "importanti" naufragano, e lui resta un incorreggibile latin lover. E così eccolo di nuovo in azione, Marco Castoldi, in arte Morgan, stavolta con una morettina con la frangetta, tale Elisa, come mostrano gli scatti di Novella 2000, che, stando al settimanale potrebbe rubare il posto ad Alessandra Cataldo, accompagnatrice del cantante da oltre un anno... Da un flirt all'altro.

Instabile e senza pace, in amore quanto meno, Morgan passa da un colpo di fulmine ad una love story "importante" con estrema nonchalance. Da Asia Argento, suo primo grande amore, 6 anni di relazione una figlia Anna Lou, oggi 14enne a Jessica Mazzoli, "scoperta" ad X Factor, con la quale è durata molto meno ma che lo ha reso padre per la seconda volta di una bimba, Lara, che adesso ha 2 anni. In mezzo tanti flirt, tanta passione, tante fan "innamorate".

L'ultima in ordine cronologico era stata Alessandra Cataldo, una bella ragazza di Finale Ligure, con la quale il cantautore sembrava "ufficialmente" legato. Un buco nell'acqua anche stavolta. Rieccolo infatti accanto ad un'altra. Giovane (un leit motiv delle sue storie), carina, molto somigliante a Jessica. Ma sarà per pura casualità. Novella 2000 mostra gli scatti dei due insieme a Milano e a Monza... Tutto da rifare insomma. Nella vita sentimentale di Morgan sembra funzioni così. Comincia una nuova story. Si accettano scommesse sulla durata.