Monica Leofreddi sposa Gianluca Delli Ficorelli sabato a Roma

Sembro una sirena, no?”. Monica Leofreddi si rilassa in bikini a pochi giorni dalle nozze con Gianluca Delli Ficorelli, dal quale ha avuto due figli Riccardo e Beatrice. "Alla fine ho chiesto al mio uomo di sposarmi – ha detto la conduttrice tv al settimanale Chi – Ci sposiamo il 13 giugno a Roma. L'abito l'ho scelto in 5 minuti, è bianco, tradizionale, niente fronzoli".

La prova con Enzo Miccio l'ha già fatta e ora è tutto pronto per il matrimonio che la Leofreddi, 50 anni, si regala con grande gioia: "L'età è un valore aggiunto. Mi sposo con qualche ruga, amen... Sono nozze piene di consapevolezza... So già che non riuscirò a trattenere le lacrime".