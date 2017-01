Monica Leoffredi, l'album delle nozze con il suo Gianluca

Durante la festa organizzata alla villa Castellina de Miremont nella cittadina alle porte di Roma, la conduttrice televisiva ha cambiato abito. Dal principesco vestito ampio senza spalline con il quale ha detto sì, la Leoffredi è passata a un long dress con scollatura profonda, molto diverso dal precedente, ma sempre bianco.



Tanti gli invitati vip, sopratutto colleghi di lavoro, come Paola Perego e Marco Liorni. Presente anche Enzo Miccio, deus ex machina della cerimonia.



Con il wedding planner, la Leoffredi ha curato ogni dettaglio, anche perché il primo matrimonio non le ha lasciato un bel ricordo: "In passato ho commesso l'errore di sposarmi con un ragazzo argentino. Ero giovane, è stata una sbandata", racconta la conduttrice al settimanale Chi.



Forse anche per quest'esperienza negativa la presentatrice tv ha deciso di aspettare prima di dire sì al suo Gianluca, affermato dentista di tre anni più giovane. "A chi mi dice che mi sono sposata troppo tardi, rispondo che era il momento giusto, con la persona con la quale invecchierò - ribatte sicura la Leoffredi che non ha dubbi - E' stato davvero il giorno più bello della mia vita. Mi è mancato mio padre, che non c'è più, ma l'ho sentito vicino a me".