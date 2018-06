Monica Bellucci torna in passerella dopo 26 anni: a Milano per Dolce & Gabbana

E' apparsa in passerella emergendo su una pedana dal sottosuolo. E ha lasciato tutti a bocca aperta. Monica Bellucci, all'età di 54 anni, ha fatto da modella d'eccezione aprendo la sfilata della collezione uomo per la prossima estate. "L'ultima sfilata di Monica è stata nel 1992 per noi - racconta Stefano Gabbana - come abbiamo fatto a convincerla? E' bastata una telefonata".