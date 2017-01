Monica Bellucci svela il suo segreto di bellezza

Il segreto di bellezza di Monica Bellucci? Le figlie e l'agopuntura. In un'intervista al settimanale Oggi l'attrice ha confessato di utilizzare solo prodotti naturali e di essere contraria al botox. "Ho due bambine di 5 e 10 anni che mi tengono in forma. Ho un parrucchiere molto bravo che mi tinge i capelli. Uso la crema per il viso naturale. Faccio agopuntura per il viso. È il contrario del botox".

La protagonista dell'ultimo film di James Bond ha aggiunto: "La vera bellezza la vedo nel volto di mia nonna materna che nel Dopoguerra ha tirato su cinque figli e ha lottato per tutta la vita. La vera bellezza è nel rossetto che mia nonna paterna si metteva prima di andare in chiesa la domenica. Le donne italiane hanno una grande forza interiore. Hanno sempre dovuto lottare così tanto perché vivono ancora in un mondo dove gli uomini hanno tutto il potere”.



"Non sono single. Le mie figlie hanno un padre che vedono regolarmente, sebbene la nostra storia sia finita due anni fa – ha detto spiegando che gli anni dopo la separazione sono stati sorprendenti - Per la prima volta ho avvertito un grande sentimento di libertà perché per la prima volta nella mia vita potevo fare qualsiasi cosa volessi”.

Pensando all'uomo ideale ha detto: "Non ho intenzione di stare sola, perché gli uomini fanno parte della nostra anima. L'uomo ideale? Un uomo che ti fa ridere è già una conquista".