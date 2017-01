Monica Bellucci, nuovo amore con Daniel Craig?

In realtà Craig, 47 anni, è sposato con l'attrice Rachel Weisz dal 2011 e ufficialmente non ha ancor lasciato la moglie. Mentre la bellissima 50enne Monica è reduce dal divorzio con Cassel, dopo 14 anni di matrimonio e due figlie, Deva, nata nel 2004 e Léonie del 2010. Bene, come da copione, i due si sarebbero innamorati durante le riprese del nuovo James Bond in cui la Bellucci veste i panni della bond-girl Lucia. Il film arriverà nelle sale a novembre, e chissà, magari sarà anche la volta buona per ufficializzare l'amore...