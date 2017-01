31 dicembre 2016 12:34 Monica Bellucci: "Ho tradito e sono stata tradita" Lʼattrice parla della sua vita privata e dellʼamore per le sue due figlie che "vengono prima di ogni altra cosa"

"Quando ci sono dei figli devi sempre fare in modo che rimanga un rapporto di rispetto: è di questa natura l'energia che poi resta in vita". Lo racconta Monica Bellucci intervistata dal Corriere della Sera parlando dell'ex marito, Vincent Cassel, dal quale è separata da tre anni. L'attrice,però, non si sbilancia troppo sulla sua attuale situazione sentimentale: "Quello", dice, "è il mio giardino segreto e tale deve rimanere. Posso dire che sto continuando a coltivare la mia intimità di donna".

Monica Bellucci, una "sirena" a Mosca alla première del film "On the milky" 1 di 6 Olycom Olycom Monica Bellucci, una "sirena" a Mosca alla première del film "On the milky" Bellezza da esportazione, questa volta Monica Bellucci ha incantato Mosca. L'attrice si è presentata in un abito total black aderente e molto sensuale in occasione della première del film "On the Milky Road", diretto da Emir Kusturica, che la vede protagonista a fianco dello stesso regista. Il film, una storia d’amore sullo sfondo della guerra dei Balcani tra il 1990 e il 1994, era stato in concorso alla 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. 2 di 6 Olycom Olycom Monica Bellucci, una "sirena" a Mosca alla première del film "On the milky" Bellezza da esportazione, questa volta Monica Bellucci ha incantato Mosca. L'attrice si è presentata in un abito total black aderente e molto sensuale in occasione della première del film "On the Milky Road", diretto da Emir Kusturica, che la vede protagonista a fianco dello stesso regista. Il film, una storia d’amore sullo sfondo della guerra dei Balcani tra il 1990 e il 1994, era stato in concorso alla 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. 3 di 6 Olycom Olycom Monica Bellucci, una "sirena" a Mosca alla première del film "On the milky" Bellezza da esportazione, questa volta Monica Bellucci ha incantato Mosca. L'attrice si è presentata in un abito total black aderente e molto sensuale in occasione della première del film "On the Milky Road", diretto da Emir Kusturica, che la vede protagonista a fianco dello stesso regista. Il film, una storia d’amore sullo sfondo della guerra dei Balcani tra il 1990 e il 1994, era stato in concorso alla 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. 4 di 6 Olycom Olycom Monica Bellucci, una "sirena" a Mosca alla première del film "On the milky" Bellezza da esportazione, questa volta Monica Bellucci ha incantato Mosca. L'attrice si è presentata in un abito total black aderente e molto sensuale in occasione della première del film "On the Milky Road", diretto da Emir Kusturica, che la vede protagonista a fianco dello stesso regista. Il film, una storia d’amore sullo sfondo della guerra dei Balcani tra il 1990 e il 1994, era stato in concorso alla 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. 5 di 6 Olycom Olycom Monica Bellucci, una "sirena" a Mosca alla première del film "On the milky" Bellezza da esportazione, questa volta Monica Bellucci ha incantato Mosca. L'attrice si è presentata in un abito total black aderente e molto sensuale in occasione della première del film "On the Milky Road", diretto da Emir Kusturica, che la vede protagonista a fianco dello stesso regista. Il film, una storia d’amore sullo sfondo della guerra dei Balcani tra il 1990 e il 1994, era stato in concorso alla 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. 6 di 6 Olycom Olycom Monica Bellucci, una "sirena" a Mosca alla première del film "On the milky" Bellezza da esportazione, questa volta Monica Bellucci ha incantato Mosca. L'attrice si è presentata in un abito total black aderente e molto sensuale in occasione della première del film "On the Milky Road", diretto da Emir Kusturica, che la vede protagonista a fianco dello stesso regista. Il film, una storia d’amore sullo sfondo della guerra dei Balcani tra il 1990 e il 1994, era stato in concorso alla 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. leggi dopo slideshow ingrandisci Eppure anche una donna come lei, famosa, affascinante e bellissima, ha le sue fragilità e non nasconde che "gestire cuore e sessualità" sia "un bel dilemma". "C'è un film di Gaspar Noé", racconta, "con il quale ho già lavorato per Irréversible, che possiamo considerare un film porno, ma è anche un film sull'amore e sulle difficoltà di gestire i sentimenti per qualcuno e il desiderio sessuale verso altri. Le pulsioni sessuali possono portare a dei desideri che certe volte sono incongruenti con l'amore per un'altra persona e non combaciano con il rispetto. Non sempre è facile conciliarli. E parlo da donna che ha tradito e che è stata tradita, da donna che ha amato, che è stata amata, ma che è anche stata usata come un trofeo".

Monica Bellucci come una Madonna 1 di 10 Instagram Instagram Monica Bellucci come una Madonna 2 di 10 Instagram Instagram Monica Bellucci come una Madonna 3 di 10 Instagram Instagram Monica Bellucci come una Madonna 4 di 10 Instagram Instagram Monica Bellucci come una Madonna 5 di 10 Instagram Instagram Monica Bellucci come una Madonna 6 di 10 Instagram Instagram Monica Bellucci come una Madonna 7 di 10 Instagram Instagram Monica Bellucci come una Madonna 8 di 10 Instagram Instagram Monica Bellucci come una Madonna 9 di 10 Instagram Instagram Monica Bellucci come una Madonna 10 di 10 Instagram Instagram Monica Bellucci come una Madonna leggi dopo slideshow ingrandisci Parla anche del suo essere mamma e della sua quotidianità con le figlie: "Loro vengono prima di ogni cosa. Lo sentono. Adoro andare a prenderle a scuola, accompagnarle la mattina, fare i compiti insieme, metterle a letto. A casa parliamo italiano, fuori francese, a Londra inglese, dipende dal contesto. Conoscono cinque lingue. Certo che cucino per loro! Sono le uniche a credere che io sia un'ottima cuoca".