Monica Bellucci a nudo per Gq: "Devo tutto agli uomini"

“Devo tutto agli uomini. Dovrei stendere un tappeto rosso... Mi avete amata” confida Monica Bellucci, protagonista della cover di Gq Italia di febbraio. Posa sensuale come sempre, ma dice: “Abbiamo paura del corpo umano. Abbiamo paura di noi stessi. A me la nudità è sempre piaciuta. Il mio corpo? Quello di una donna adulta, una donna che ha maturato, come le pere”.

“Penso che a 52 anni la sessualità cambia, si dirige in un altro senso. Quando sei giovane, ci sono gli impulsi, che partono e vanno. Mentre adesso non so... E' come se avessi sempre bisogno anche dell'amore. L'intimità e il sesso devono portare con sé qualcosa di profondo” continua la Bellucci, mamma di due bambine, divorziata da quattro anni.



“Sono sempre stata fidanzata – confida l'attrice – Dai quattordici in poi sono passata da un uomo all'altro, con rarissimi momenti da single. Del resto è attraverso le storie lunghe che capisci meglio chi sei. Perché finché ci si veste carini e si va al ristorante a bere vodka è tutto facile. Mentre il bello viene quando entri nel crudo, quando permetti a qualcuno d'entrare. E' lì che rischi la pelle”.