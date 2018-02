Mistero dietro l'addio tra Jennifer Aniston e Justin Theroux: erano sposati?

Jennifer Aniston e Justin Theroux si sono separati. Ma poi erano davvero sposati? Questo il mistero che circola in rete. In dubbio ci sono le nozze celebrate nel 2015 tra i due attori. Il sontuoso party nella villa di Bel Air non era passato inosservato, ma secondo Tmz non ci sarebbero documenti ufficiali di quella celebrazione. E neppure gli avvocati pare siano stati contattati.

Sembra anche che altri avvocati divorzisti famosi non siano stati contattati da Jennifer o Justin. Che i due non abbiano bisogno di un vero e proprio divorzio, in quanto non si siano mai sposati? E mentre i fan sperano che la Aniston possa ritornare con il suo ex Brad Pritt, rimasto single dopo l'addio ad Angelina Jolie, c'è anche chi dice che tra Jen e Justin ci sia stata una terza persona. Pare che l'attrice non digerisse l'amicizia tra Theroux e Naomi Watts e abbia fatto spesso scenate di gelosia. Fatto sta che la Aniston e Theroux dopo la fine della loro storia d'amore hanno detto di voler restare amici... Ci riusciranno?