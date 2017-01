Missione Pasqua: la ginnastica vip prima dell'uovo

12:57 - Uova, colombe e dolci tipici regionali. Anche i vip sono tentati dalle ghiottonerie pasquali tanto da buttarsi a capofitto nello sport per concedersi qualche piccolo peccato di gola durante le feste. C'è chi preferisce fare jogging, come Martina Colombari e Carolina Marcialis e chi invece si chiude in palestra: Federica Nargi, Elisabetta Gregoraci e Aida Yespica ne sono un esempio. Ma non solo...

Sono sempre in forma, bellissime e con un fisico da paura, ma dietro a tanta perfezione c'è un duro lavoro di allenamento che si intensifica, ovviamente, prima e dopo ogni festa. E a Pasqua, a pochi mesi dalla prova costume, sono tante le star che moltiplicano i loro appuntamenti in palestra per non accumulare zuccheri e grassi di troppo.



E così se Federica Nargi si ripete di non mollare agli anelli, Victoria Silvstedt tonifica i glutei, mentre Elisabetta Gregoraci si concentra sulle gambe. Elisabetta Canalis alterna il combattimento a pilates e Martina Colombari corre all'aria aperta in Emilia Romagna dopo aver "Scofanato metà tiramisù alla velocità della luce", come scrive lei su Instagram. L'elenco delle super attive non finisce qui... guarda la gallery!