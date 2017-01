Miss Universo 2014, prosegue l'avvicinamento alla finale

13:07 - Mancano pochi giorni all'incoronazione di Miss Universo 2014 che avverrà a Dorel, in Florida domenica 25 gennaio e le 90 candidate, provenienti da molti Paesi del mondo, si stanno preparando al meglio per essere impeccabili nella settimana più importante della loro vita. Tra prove di abiti, trucco e parrucco l'agitazione è alle stelle. Il giorno 21 gennaio si svolgerà la prima prova...

Ci sarà anche Valentina Bonariva a rappresentare l'Italia nel concorso di bellezza più prestigioso del mondo. La 25enne di Solaro, nel milanese, sfiderà le altre 89 protagoniste della manifestazione al Florida International University Arena. Le candidate, a partire dal giorno 21, dovranno superare alcuni step per partecipare alla serata finale: tra sfilate e interviste daranno prova della loro bellezza e non solo. Già da mercoledì ne verranno scelte 15 che andranno direttamente in finale. A incoronare la vincitrice sarà Miss Universo 2013, la venezuelana Gabriela Isler.