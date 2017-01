Miss Suocera 2015, ha vinto Marilena Pesce

Oltre alla classica passerella in abito elegante, la neo "Miss Suocera”, intervistata dal Patron Paolo Teti, ha parlato di sé e di come trascorre le sue giornate destreggiandosi tra il lavoro e la sua famiglia e del suo hobby, il ballo, che ha proposto anche come "prova di abilità". Infatti, la Pesce si è esibita in una polka in compagnia di suo marito Alberto Prosdocimi, sposato 37 anni fa. Marilena è mamma di Mery, 37 anni, e suocera di Emiliano.