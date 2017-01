Miss Mondo 2015, in Cina trionfa la spagnola Mireia Lalaguna Royo

FINALE A LAS VEGAS Miss Universo, tutti con Giada

E' tutto pronto a Las Vegas per la finale di "Miss Universo 2015", che si terrà domenica 20 dicembre. Sono 80 le ragazze che in rappresentanza di altrettanti Paesi si sfideranno per ottenere lo scettro di più bella di tutte. Gli occhi e il tifo dell'Italia sono su Giada Pezzaioli, 22enne di Lecce che nel 2010 ha già...