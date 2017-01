Miss Italia si (s)veste e sfodera la sua carica erotica

Intimo nero di pizzo, tacchi a spillo e sguardo da femme fatale. Dimenticatevi la "piccola" Alice Sabatini in versione acqua e sapone, incoronata Miss Italia poche settimane fa. La bella diciottenne di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, sfodera il suo lato più bollente e si (s)veste sfoggiando tutta la sua statuaria bellezza in uno scatto social che accende i suoi fan, in delirio per lei...

E' un tripudio di complimenti "Bellissima", "Senza parole", "Stupenda, bella, sensuale, semplice e intrigante allo stesso tempo" ed inviti a spogliarsi di più al grido di "#Escile", l'hashtag che sta surriscaldando i social da qualche settimana.



Alice non si smuove, di mostrarsi nuda non se ne parla nemmeno, come ha spiegato in un'intervista a Tgcom24 : "Alle scene di sesso e nudo dico di no. Almeno per ora...". La bella Miss Itala per ora posa per uno shooting di moda, e non sarà l'unico. Le griffe se la contendono, tutti la vogliono, tutti ne parlano. E lei si gode il suo titolo di regina di bellezza.