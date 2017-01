Mischa Barton, vacanze hot in Grecia: che topless!

Sarà il caldo, sarà la forma ritrovata, ma Mischa Barton questa estate non ha nessuna intenzione di rimanere abbottonata. In vacanza in Grecia, a Mykonos, l'attrice 30enne non ha resistito e ha postato su Instagram uno scatto ad alto tasso erotico. Piedi scalzi, sigaretta in mano, jeans e senza maglietta la bionda inglese si è mostrata in topless (un po' pixelato) davanti a un panorama mozzafiato. I follower avranno ammirato solo il mare?