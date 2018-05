Miriam Leone, primo bagno a casa

"Mi casa (perché qui sono nata, qui sono cresciuta, qui ho imparato a non affogare, a nuotare, a tuffarmi, ad andare giù e risalire e il valore della mia libertà)", scrive a margine di una sequenza di scatti in cui condivide il primo bagno di stagione. E dove poteva essere se non nella sua amata Sicilia? Solare e bella nelle sue forme perfette esaltate da un costume intero fa incetta di complimenti su Instagram.



Matteo Martari, l'attore con cui è stata pizzicata in atteggiamenti intimi lo scorso novembre, non si vede. Che sia stato proprio lui ad avere immortalato Miriam nel suo angolo di mondo preferito?