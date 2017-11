Miriam Leone, nuovo amore al bacio con Matteo

Archiviata da un pezzo la lunga relazione con Boosta, il cuore di Miriam Leone è tornato a battere. "Chi" ha infatti pizzicato l'attrice per le vie di Roma in compagnia del collega Matteo Matari, suo compagno di set nella fiction "Non Uccidere". Baci appassionati, coccole e sorrisi sotto il sole della capitale: ormai non si nascondono più e mostrano al mondo il loro amore.