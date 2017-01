Miranda Kerr: "Sono una mamma orgogliosa"

Un abito rosso e lungo, e poco prima uno bianco e trasparente. L'ex angelo di Victoria's Secret Miranda Kerr incanta Milano. Alla Fashion Week, ospite della sfilata di Koradior, l'ex moglie di Orlando Bloom si racconta a Tgcom24. Non è più single, ma non ama parlare della sua vita privata, anche se quando si tratta del figlio di sei anni Flynn, avuto dall'attore di Hollywood, gli occhi si inteneriscono: "Sono orgogliosa di lui".

"Mio figlio è la mia ispirazione, ha appena cominciato la scuola", racconta subito dopo la sfilata, quando le luci diventano soffuse e pubblico e curiosi sono sgattaiolati via. Sul suo rapporto con l'Italia sottolinea: "Amo molto il vostro cibo, il caffè e naturalmente la moda".

E invita tutte le donne a "credere di più in se stesse, questo è un valore che tutte dovrebbero avere". "Provo sempre a incoraggiare le donne a prendersi del tempo per loro", continua. Ha scritto due libri di cui va molto fiera e che sono il suo motto: "Treasure Yourself" e "Empower Yourself".

Non poteva mancare al debutto di Koradior nella settimana della Moda di Milano, di cui il tema è "l'immagine della Cina". Miranda, al fianco di Mr. Jin Ming, presidente del Cda della maison, ha annunciato che la collaborazione durerà due anni: "Sarò una testimonial elegante".