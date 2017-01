Miranda Kerr, riconoscete il lato B dell'ex Angelo?

Ex Angelo dalle forme celestiali Miranda Kerr regala ai follower uno scatto da ammirare in "religioso" silenzio e a bocca aperta. Il suo scultore lato B, affiancato a quello altrettanto perfetto di una amica/collega, insabbiato e ammiccante in primo piano.

E non è tutto, nello scatto di qualche giorno fa la bella modella stuzzica ancora di più la fantasia erotica dei suoi ammiratori, sdraiata su un letto, senza slip le gambe raccolte a coprire le intime nudità e solo un paio di scarpe sportive ai piedi, nulla più.



Da quando non è più un Angelo Miranda sembra essersi proprio "scatenata"! Anche in amore. L'ex moglie di Orlando Blum infatti è nuovamente innamorata. Lui è Evan Spiegel, 25enne e tra i più giovani milionari al mondo, grazie all'app Snapchat, servizio di messaggistica per smartphone e tablet, di sua invenzione. L'ex Angelo ha mantenuto le sue ali e vola lontano.