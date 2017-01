Miranda Kerr nuda è... da copertina

La bella modella sa come stuzzicare la fantasia erotica dei suoi ammiratori e da quando non è più un Angelo si scatena su Instagram e non solo con scatti ad altissimo tasso di eros. Del resto posare senza veli non è mai stato un suo problema, come dimostrano le tante copertine celebri, da GQ a Elle, degli anni passati, in cui la top ha "regalato" scorci mozzafiato posando nuda e bellissima. Sarà l'amore a renderla così disinibita? Prima il bel Orlando Bloom, adesso Evan Spiegel, 25enne tra i più giovani milionari al mondo, grazie all'app Snapchat, servizio di messaggistica per smartphone e tablet, di sua invenzione. L'ex Angelo vola altissima.