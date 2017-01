Miranda Kerr mangia patatine e hamburger nuda

11:53 - After show con hamburger e patatine... completamente nuda. Miranda Kerr non ha resistito al cambio d'abito, troppa gola o un calo di energie? Dopo la sfilata di Palm Springs per la presentazione della collezione Cruise firmata Louis Vuitton, la splendida modella, ex di Orlando Bloom, si è riversata su un piatto iper calorico senza indugiare troppo...

"It's all about a balance", "questione di equilibrio", cinguetta una Miranda, che sembra gustare particolarmente la sua cena non proprio "politically correct" per una ex modella di Victoria's Secret. Lei però non ha certo problemi di linea. Le sue forme toniche e le sue curve sexy sono la prova che la sua alimentazione è perfettamente bilanciata... Equilibrata appunto. Qualche sgarro e qualche eccesso di tanto in tanto non può nuocere ad una bellezza come lei!



E a Palm Springs la Kerr ha anche incontrato la sua "rivale" Selena Gomez e ha posato con lei tra sorrisi e ammiccamenti. Pace fatta? Parrebbe di sì. I flirt incrociati, Justin Bieber ex della Gomez con Miranda e Orlando Bloom ex della Kerr con Selena, non hanno influenzato il loro incontro alla corte di Louis Vuitton . Per Miranda Orlando ormai è acqua passata!