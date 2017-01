Minetti & Co., ecco la prova bikini più bollente

Ad aprire le danze delle bellezze in bikini ci pensa la scatenatissima Nicole Minetti. La ex igienista dentale, che ora fa la dj, da Ibiza cinguetta e posta foto bollenti in due pezzi lasciando i follower senza fiato. Come lei ecco le prove bikini di Joanna Krupa, Ellen Hidding, Elena Barolo, Fanny Neguesha, Maddalena Corvaglia, Vittoria Belvedere e molte altre ancora.

Per qualcuna la vacanza è già cominciata, per qualche altra il bikini è sfoggiato solo davanti allo specchio in attesa di partire per mete calde ed esclusive, per altre ancora la scusa per infilarsi il costume da bagno è una nuotata nella piscina in città o lo shooting. C'è chi ha forme generose da mostrare e sceglie microbikini che mettono in risalto le curve, chi ha un fisico asciutto e indossa due pezzi essenziali; chi sceglie il classico e intramontabile nero e chi si sbizzarrisce con colori e volant. Ecco una carrellata di vip che regalano scatti sensuali e audaci...