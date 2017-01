Milla Jovovich, pancione lievitato e capezzoli in bella vista sotto la canottiera

Niente reggiseno, capezzoli a vista sotto la canottiera, occhiali, capelli raccolti e pancione lievitato, Milla Jovovich si mostra in questa inedita versione accanto al marito Paul W.S. Anderson, che la sostiene, all'uscita da un un ristorante a Beverly Hills. L'attrice, 38enne, è in attesa del secondo bebè, un'altra bambina.

Milla appare in splendida forma, le curve arrotondate, il volto radioso e il seno premaman, con capezzoli ben puntati e in evidenza. Niente reggiseno e look molto casual per la meravigliosa e conturbante attrice ucraina naturalizzata statunitense, che diventerà mamma bis agli inizi del nuovo anno. Che si tratterà di un'altra femmina (la prima Ever ha appena compiuto sette anni, ndr) la Jovovich lo ha rivelato qualche settimana fa sul red carpet del Gala amfAR 2014 a New York, dove ha sfoggiato un bellissimo abito rosso, incantando il pubblico.