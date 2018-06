Milano mon amour: le vip in città tra shopping e selfie

Non solo bikini e onde salate, le vip anche d'estate non abbandonano le abitudini cittadine tra shopping di lusso, smartphone in mano e lunghe passeggiate tra le boutique del centro. Agli obiettivi dei paparazzi non sfuggono i sorrisi di Bianca Atzei, sgargiante con il suo abitino floreale, il seno in libertà di una panciuta Laura Barriales o il broncio di una seriosa Cristiana Capotondi.