Milano da vip, guarda lo “struscio” di Montella, Immobile & Co.

Quant'è bello passeggiare a Milano! Ne sanno qualcosa Vincenzo Montella che in compagnia della moglie Rachele si diverte tra messaggi sullo smartphone, abbracci e risate. Baci infuocati e mise provocante per Ciro e Jessica Immobile che tra una boutique e l'altra scambiano effusioni bollenti. Sale la temperatura anche durante la passeggiata in centro di Dayane Mello a caccia di biancheria intima.