Michelle Rodriguez, curve da schianto e aggiustatina allo slip

11:53 - Lidi messicani per una splendida Michelle Rodriguez immortalata con uno strepitoso bikini bianco che valorizza il suo corpo tonico e le sue curve sexy. L'attrice di Fast and Furious, 36 anni, è a Tulum e si diverte tra le onde con la tavola da sup (Stand up paddle). Per lei inizia un anno... sabbatico.

"Quest'anno è stato veramente troppo per me, e ho bisogno di un po' di tempo lontana da tutto ciò", ha spiegato Michelle durante una recente intervista, "Al momento non ho nulla in cantiere, sono libera, ho avuto il cuore spezzato così tante volte durante quest'anno e voglio prendermi un anno di pausa, per fare qualcosa di diverso, come scrivere ad esempio".



La vacanza natalizia in Messico potrebbe quindi prolungarsi per un bel po'. La bella Rodriguez sembra infatti volersi prendere proprio un periodo sabbatico, anche sentimentalmente. Il 2014 è stato un anno molto intenso per quanto riguarda gli affari di cuore. L'attrice, dichiaratamente bisessuale, ha intrapreso due relazioni, quella con la modella 22enne Cara Delevingne, e in estate con l'attore 28enne Zac Efron. Adesso però Michelle è nuovamente single. Più sexy e radiosa che mai.