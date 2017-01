Michelle Obama, ultimo scatto da First Lady (in abito bianco) per Vogue

. @FLOTUS Michelle Obama is the cover star of our December issue! Read the full story: https://t.co/ihGSr9Obhl pic.twitter.com/OONghTYMP8

E' la terza volta in otto anni che Michelle posa per Vogue. Del resto la prima cover per il famoso magazine di Condé Nast risale al novembre 2008 poco dopo l'elezione del marito Barack, quindi quale modo migliore poteva esserci per rendere omaggio alla fine dei suoi 8 anni da first lady se non regalandole questo tributo.

Non ci sono dubbi che Michelle Obama passerà alla storia come una delle First Lady che ha lasciato di più il segno sia per la sua avvenenza sia per la tenacia con cui ha portato avanti le sue battaglie. D'altronde, non c'è da stupirsi che su Twitter sia già partita una campagna per candidarla alle prossime Presidenziali nel 2020. Sarà lei la prima donna presidente d'America?