Michelle Hunziker: "Vorrei 10 figli ma..."

La smentita arriva via Facebook. La Hunziker rompe il silenzio e dissipa ogni dubbio. Allegato c'è uno scatto in cui salta felice nell'aria.

E sempre sul social network la Hunziker "mostra" le sue intenzioni, ribadendo di non essere incinta. Eccola così con tanto di guantoni e look da fitness, poi in spaccata su una macchina da stretching: "Ciao ragazzi! Prendetevi del tempo per voi stessi! Cambiare è Gioia! Carichiiiiiiiii! P.s non sono incinta". E ancora: "Ueillaaaaa! Andiamo avanti tutti con grande carica! Il vero stimolo dello sport per me non è essere in forma,ma tornare in forma! Non c'è niente di più divertente e stimolante del rubare attimi per te stesso e vederti cambiare! Vi abbraccio senza guantoniiiiiiii". Parola d'ordine quindi: tornare in forma... Per un quarto figlio bisognerà ancora aspettare, e anche se Tomaso Trussardi ha detto di preferirla con il pancione, lei sembra intenzionata a tornare più in linea che mai!