Michelle Hunziker, vita da mamma

Per far funzionare tutto a meraviglia ammette di avere una organizzazione militaresca e di avere un buon team che la aiuta. Orgogliosa delle sue bimbe, racconta di come ha pianto per Aurora che sta andando a vivere da sola. Di quanto si diverte a giocare con le più piccole. E confida di avere un ottimo ricordo dei parti, non tanto dolorosi ma una sorta di Eden. Se avesse dieci anni meno, avrebbe fatto più figli e ancora sogna un altro erede.