Michelle Hunziker, una verticale perfetta

La gravidanza per il fisico di Michelle Hunziker è già un ricordo. In vacanza a Forte dei Marmi, oltre alla tintarella Michelle si dedica anche alla forma fisica. Eccola quindi, a bordo piscina, eseguire una verticale perfetta mettendo in mostra tutta la tonicità del suo corpo. "In allenamento non contano i limiti - scrive -, ma lo sforzo per allenarsi a superarli". E lei pare riuscirci benissimo.