Michelle Hunziker, un fiocco rosa da 225mila euro

Fiocco rosa per Michelle Hunziker, ma non è incinta. Per i 40 anni (festeggiati lo scorso 24 gennaio) la showgirl ha ricevuto in regalo una fiammante Porsche 911 Turbo S color fucsia dal valore di 225mila euro. La bionda moglie di Tomaso Trussardi alla guida del bolide pare una Barbie con la sua macchinina da sogno.