Michelle Hunziker, tra le onde con le figlie a Varigotti

Fine settimana per sole donne a Varigotti, in Liguria. "Happiness...tutte tre con me... buon weekend a tutti da noi ", cinguetta felice Michelle Hunziker circondata dalle figlie Aurora, Celeste e Sole mentre si divertono tutte in riva al mare. Poi il rientro a Milano con il "sale nei capelli e la musica a palla".

Sole, mare e tanto amore per Michelle che a Varigotti, suo "buen retiro", si gode le figlie e qualche piccolo sgarro che non fa mai male: "Ecco il rito quando sono nel mio posto preferito...sveglia presto ( la sveglia automatica si chiama Cece!), cappuccino e focaccia bella unta e croccante rigorosamente pucciata nel cappuccio e....la vita è meravigliosaaaaaaa!!!! Un abbraccio buon weekend a tutti! Love", racconta divertita su Instagram. Anche Aurora sul suo profilo social pubblica uno scatto con Sole mentre scrutano insieme l'orizzonte con i piedi in acqua e commenta: "Sharing the feeling of freedom".