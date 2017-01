Michelle Hunziker tra curve sexy e complicità con Tomaso Trussardi

Fine settimana a Forte dei Marmi per Hunziker e Trussardi che trascorrono le giornate in spiaggia con le loro bambine. Michelle con un costume arancione fluo sfoggia una silhouette perfetta mentre sorregge la piccola Celeste alle prese con il suo primo bagno della stagione. Si unisce ai giochi in acqua anche papà Tomaso, poi la coppia esce dall'acqua tenendosi teneramente per mano.

Appaiono più uniti che mai Michelle e Tomaso in questa mini vacanza in Toscana con le bambine e il cagnolino Lilly. Si divertono in riva al mare con Celeste che, con la maglietta termica e i braccioli, si avvicina all'acqua per il primo bagnetto con la mamma, come mostrano le immagini di "Chi". Fisico da 10 e lode per la showgirl che anche in villeggiatura si tiene in forma approfittando della palestra di un noto albergo. Un tuffo in acqua per Tomaso, rigorosamente con gli occhiali da sole, e poi tutti sotto l'ombrellone.

Si amano e si godono ogni attimo della loro vita insieme. Michelle e Tomaso anche su Instagram condividono i loro sentimenti con i fan: un bacio, un abbraccio e uno scatto della coppia al tramonto con Celeste e Sole mette in luce la loro complicità. "Godiamoci gli #amici, la #famiglia, gli #amori, l'#estate , il #vento nei capelli, la pasta al pomodoro fresco con il basilico quando abbiamo fame e tutte le cose meravigliose che la vita ci dona!!! Vi voglio bene Mich", cinguetta Michelle felice.