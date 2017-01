Michelle Hunziker - Tomaso Trussardi, ecco la lista nozze

A spifferare l'elenco dei regali per i Trussardi è Selvaggia Lucarelli che in un post scrive: "Carlo Mondonico di Novella 2000 mi ha portato la lista nozze della Hunziker..." e pubblica i dettagli. Tutto rigorosamente in argento: dalla zuppiera da 5mila euro al pentolino per il latte da mille, passando per brocche, candelabri, ciotole e vassoi. I coltelli da bistecca hanno il manico in corno e un set da sei costa più di cinquecento euro.



Regali a parte, a Bergamo c'è grande trambusto in vista del sì. A villa Trussardi gli operai stanno allestendo i gazebo che ospiteranno i 250 invitati in caso di maltempo. Le siepi sulle mura di cinta sono state già tagliate a forma di cuore per gli sposi. Gli addetti alla sicurezza presidiano la tenuta della famiglia per allontanare flash e curiosi.